El gobernador de la Provincia, Carlos Sadir, hizo entrega de nuevos vehículos para el SAME 107. Se trata de 3 camionetas 4x4, 3 ambulancias y un minibús para trabajos de logística, los cuales se encuentran totalmente equipados para atención inmediata y se incorporan para continuar fortaleciendo el sistema público de salud.

En ese marco, el titular del SAME, Pablo Jure, sostuvo que los vehículos “eran necesarios teniendo en cuenta el crecimiento, la territorialidad y cobertura del sistema de salud”, sobre todo cuando se trata de lugares con poca o difícil accesibilidad.

Sobre la distribución de las ambulancias, destacó que “tienen lo último en tecnología para atención inmediata ante casos urgentes”, explicando en ese sentido que dichos vehículos se van a disponer como recambio en Cusi Cusi, Santa Catalina y San Salvador.

En el caso de los furgones, van a quedar en la central del SAME, ya que “las últimas que se adquirieron ya se distribuyeron en el interior”, indicó Jure.

“El objetivo es tener la última tecnología en la descentralización y poder acceder de esta forma a cada jujeño que necesite atención sanitaria”, subrayó.

Ponderó la gran inversión sanitaria que se hace desde la provincia, para el equipamiento de unidades móviles con un sistema de comunicación satelital para poder brindar teleasistencia en lugares sin conectividad, hasta la incorporación de ecógrafos portátiles en ambulancias “un logro histórico en Sudamérica”, donde “nuestro sistema de emergencia es el único que lo posee de esta forma”, concluyó.