Una embarazada elegía ropa para su bebé, sintió contracciones y una empleada la ayudó a tener a su hijo

Una simple salida de compras terminó en una historia que nadie olvidará en el centro de la ciudad brasileña de Recife.

Este jueves por la mañana, Pábada Regina Ferreira de Lima, de 28 años y embarazada de 38 semanas, entró en trabajo de parto mientras elegía el ajuar para su quinto hijo en una tienda de artículos infantiles del barrio Santo Antônio.

La escena, digna de una película, quedó registrada en un video captado por las cámaras de seguridad de la tienda.

Pábada, al sentir las primeras contracciones, se apoyó en las empleadas y se recostó en el piso entre las góndolas.

En menos de un minuto, la cabeza del bebé comenzó a asomar y las vendedoras, sin experiencia médica, se animaron a asistir el parto con mucha emoción.

El relato de las vendedoras: “Nunca vamos a olvidar este momento”

La vendedora Eduarda Biagi, de 34 años, fue testigo directa del nacimiento y contó al diario O Globo cómo vivieron esos minutos de nervios y alegría.

“Todas las que estaban allí eran madres y estaban muy conmovidas. Una sostuvo al bebé, otra cuidó a la mamá, otra salió corriendo a pedir ayuda y el resto controló la entrada de gente hasta que llegó el rescate. Es una historia hermosa y nunca la vamos a olvidar”, señaló.

Mientras tanto, las empleadas llamaron de inmediato al servicio de emergencias y a la familia de Pábada para advertir sobre la situación.

La ambulancia llegó rápido, los médicos cortaron el cordón umbilical y trasladaron a madre e hijo a la Maternidad Profesor Barros Lima, en la zona norte de la ciudad brasileña.

El recién nacido, que fue bautizado como João Pedro, llegó al mundo a las 9:20 de la mañana de este jueves y pesa 3,360 kilos.

En la maternidad le realizaron los controles de rutina y recibió las vacunas contra la BCG y Hepatitis B.

La historia conmovió tanto a los dueños de la tienda que decidieron regalarle a la familia el ajuar completo, incluyendo todos los productos que Pábada estaba eligiendo en el momento del parto. El kit incluye pañales, cochecito y cuna, y será entregado en los próximos días.

Según informaron desde la maternidad, madre e hijo están en perfecto estado y el alta médica está prevista para este sábado.