Cena Blanca: esquema alternativo de ingresos y egresos en caso de lluvia

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy, a través de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Secretaría de Servicios Públicos, informó el operativo especial que se aplicará este sábado 6 de diciembre, con motivo de la realización de la tradicional Cena Blanca en Ciudad Cultural, desde las 18 horas.

El dispositivo contempla cortes, desvíos, estacionamientos autorizados y esquemas alternativos previstos ante eventuales lluvias.

Cortes de tránsito desde las 18 horas

Av. de los Estudiantes Jujeños y Colectora Ruta 9

Colectora Pila Solá y Rotonda de ingreso a Ciudad Cultural

Colectora Pila Solá y Suipacha

Dr. Vidal e Ituzaingó

Pedro del Portal y calle sin nombre

Dr. Vidal y calle sin nombre

Acceso a Ciudad Cultural y calle interna (altura puente)

Desvíos del transporte urbano

Las unidades modificarán su recorrido por Santibáñez, Cmdte. Pérez, Airampo, acceso a barrio 23 de Agosto, Suipacha, Colectora Pila Solá, Av. de las Carrozas, Av. Bolivia y Av. Córdoba, continuando luego por su trayecto habitual.

Desde Tránsito informaron que la subida de Airampo ya fue reparada, permitiendo la circulación segura.

Estacionamientos y paradas especiales

Estacionamiento habilitado: Curupaití (entre Félix de Olazábal y Zorrilla de San Martín, margen derecho) y Av. Bolivia

Parada de taxis radiollamada: Curupaití y Aconcagua

Parada de colectivos: Av. de las Carrozas (servicio restablecido desde las 05:00 del domingo 7)

Operativo especial en caso de lluvia

La Dirección de Tránsito dispuso accesos y egresos alternativos si las condiciones climáticas obligaran a suspender la pasarela peatonal:

Ingreso principal por Ruta Nacional 9 y avenida Bolivia

La Av. de los Estudiantes Jujeños quedará habilitada solo para ascenso y descenso, sin permanencia ni circulación hacia el interior del predio.