Mejorarán la iluminación en el ingreso

La Secretaría de Energía de la Provincia realizó la apertura de las siete propuestas para la obra que permitirá dotar de un moderno sistema de alumbrado público, con energía solar, a la zona de ingreso del Aeropuerto Internacional Jujuy "Dr Horacio Guzmán".

"La acción por dotar de iluminación eficiente y otras por el cuidado de la energía en cada espacio que Jujuy brinda como punto de encuentro, es constante desde el Gobierno de la Provincia, por lo que celebramos la iluminación LED, energías renovables y otras medidas en espacios que van desde clubes deportivos a calles, barrios, y, en este caso, a un punto de bienvenida y 'hasta la vuelta' a Jujuy, como es el caso del Aeropuerto", valoró el titular de esa Secretaría, Mario Pizarro, sobre el acto administrativo para la obra.

El proyecto contempla la instalación de 36 conjuntos de luminarias LED de 100W con una potencia de 13 mil lúmenes cada una, montadas en columnas metálicas de 9 metros de altura. Cada punto de luz contará con un sistema autónomo de energía solar (off-grid), compuesto por paneles fotovoltaicos (PFV) y baterías de gel para almacenamiento.

El tramo a intervenir se ubica sobre la ruta nacional 66, comprendiendo la zona del nudo vial con los derivadores Perico, San Juancito, San Salvador de Jujuy y Aeropuerto, desde el kilómetro 24 hasta la altura del acceso al aeropuerto.

Tras la evaluación de las ofertas, la Secretaría de Energía avanzará en la adjudicación y en el inicio de la obra para optimizar la iluminación de ese punto estratégico.