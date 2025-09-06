Había denunciado el intento de crear “cargos fantasmas”

La ciudad de Perico se encuentra conmocionada luego de que se conociera el incendio, aparentemente intencional, de la camioneta del concejal Walter Cardozo. Se supo que el vehículo del legislador se encontraba estacionado afuera del domicilio del edil y el incendio ocurrió durante la madrugada en las calles Patricias Argentinas y Sáenz Peña del barrio San Miguel de Perico.

La ciudad de Perico se encuentra conmocionada luego de que se conociera el incendio, aparentemente intencional, de la camioneta del concejal Walter Cardozo. Se supo que el vehículo del legislador se encontraba estacionado afuera del domicilio del edil y el incendio ocurrió durante la madrugada en las calles Patricias Argentinas y Sáenz Peña del barrio San Miguel de Perico.

Por el hecho ocurrido alrededor de las 6 de ayer, Cardozo resultó herido, en su afán de sacar objetos personales del rodado, marca Ford Ranger, y apagar el fuego, sufrió quemaduras leves e inhaló humo producto de la combustión. Debido a lo sucedido, el edil fue trasladado de urgencia al hospital "Arturo Zabala" de Perico. Más tarde, para una mejor atención fue derivado a la Clínica Nuestra Señora de Fátima de la ciudad de Palpalá, en donde estuvo de manera preventiva en la unidad de terapia intensiva.

Como corresponde en estas situaciones, efectivos policiales concurrieron hasta el escenario del hecho y cortaron la circulación del tránsito en la cuadra para el trabajo del personal de Criminalística que realizó peritaje bajo órdenes del fiscal Damián Caro, del Ministerio Público de la Acusación.

El hecho ocurrió después de que el concejal, junto a su par Anahí Juárez, denunciara penalmente en el MPA al presidente del Concejo Deliberante de Perico, Diego Valdiviezo, "por las resoluciones unilaterales, ilegítimas, sin sustento legal que intenta dar un pase a planta permanente irregular".

Cardozo y Juárez habían acusado el día previo al atentado, una maniobra para "blanquear cargos fantasmas" en el Ejecutivo y el legislativo comunal que, según los ediles, era impulsada por el intendente Rolando Ficoseco y el presidente del Concejo Deliberante Diego Valdiviezo.

La concejal Anahí Juárez había anticipado públicamente, y también denunciado ante el MPA, que en la última sesión concejales ligados al oficialismo intentarían aprobar esta maniobra por tercera vez.

Juárez advirtió que esta estrategia respondía a una maniobra del intendente Ficoseco para devolver favores políticos, incorporando a familiares y allegados de su agrupación y de la agrupación Via, mediante figuras contractuales inexistentes.

La concejal periqueña sostuvo que se había inventado para ello la categoría de "jornalizado de segunda", la cual no se encuentra prevista en el Presupuesto municipal ni en la normativa vigente en esa comuna. "Se pretende usar esta figura como puerta de entrada para pasar a planta permanente a medida de intereses políticos", señaló Juárez.

En sus redes sociales, la concejal opositora difundió además que existen al menos 14 resoluciones firmadas por el presidente del Concejo Deliberante y la secretaría administrativa del cuerpo, mediante las cuales se habrían incorporado personas bajo esa modalidad irregular.

"¿Se devuelven favores políticos con cargos? ¿Se utilizó a la gente con falsas promesas del intendente para después transformarlos en rehenes de la política? No se trata de estar en contra de las familias que necesitan un trabajo digno, se trata de frenar los manejos oscuros del poder que quieren imponer figuras inexistentes y fuera de toda legalidad", expresó Juárez.

Finalmente, la edil manifestó: "Nuestro deber es defender la institucionalidad, el respeto a las normas y a cada periqueño que aporta con esfuerzo sus tributos. No vamos a avalar que se manipule la necesidad de la gente para hacer política".

Repudio desde el Frente Primero Jujuy Avanza

SIN IMÁGENES | LAS CÁMARAS CERCANAS AL DOMICILIO DE CARDOZO FUERON DAÑADAS POR QUIENES QUEMARON LA CAMIONETA.

El Frente Primero Jujuy Avanza repudió los hechos de violencia e intentos de intimidación dirigidos a quienes denuncian irregularidades que afectan intereses ajenos al bien común, por lo que expresó su solidaridad con el concejal municipal de Perico, Walter Cardozo. En un comunicado dado a conocer por el citado frente, que participará de las elecciones a diputados nacionales por Jujuy el próximo 26 de octubre, reafirmó su compromiso con los principios y valores fundamentales del sistema democrático y sus instituciones.

En ese contexto, destacó la importancia de preservar el funcionamiento y la integridad de la democracia como base de la vida política y social. Ante los recientes hechos de violencia e intentos de intimidación dirigidos a quienes denuncian irregularidades que afectan intereses ajenos al bien común, el Frente Primero Jujuy Avanza expresó su solidaridad con el concejal Walter Cardozo.

“El ataque perpetrado en la madrugada de hoy (por ayer) contra su propiedad, representa una amenaza directa a quienes defienden la transparencia y la legalidad”, agregó el frente que tiene como principales candidatos para las mencionadas elecciones a Pedro Pascuttini, Verónica Valente y Adrián Mendieta, y como referentes a los diputados provinciales Rubén Armando Rivarola y Carlos Guillermo Haquim, además del exgobernador Oscar Agustín Perassi y el exvicegobernador Guillermo Jenefes. Posteriormente hizo un llamado al diálogo y la institucionalidad. “Convocamos a todas las fuerzas políticas a unirse con el objetivo de llevar calma y paz a la ciudadanía. Además, solicitamos a la Justicia que investigue exhaustivamente el incidente”. Y concluyó reiterando la importancia de preservar la democracia y sus instituciones.