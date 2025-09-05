¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

°
5 de Septiembre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

El tiempo en Jujuy
Onda estudiantil
Onda estudiantil
Onda estudiantil
Artes Escénicas
barrio San Miguel
Andis
Guitarreramente
Onda Estudiantil 2025
El tiempo en Jujuy
Onda estudiantil
Onda estudiantil
Onda estudiantil
Artes Escénicas
barrio San Miguel
Andis
Guitarreramente
Onda Estudiantil 2025

DÓLAR OFICIAL

$1375.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1365.00

3884873397
PUBLICIDAD
Turismo

Se pone en marcha una visión a largo plazo

Viernes, 05 de septiembre de 2025 00:00
Rodrigo Torres

Con el Plan Estratégico de Turismo Sostenible de Jujuy 2025 - 2035, estamos poniendo en marcha una visión a largo plazo que beneficiará a nuestra provincia de manera sostenible.

Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Con el Plan Estratégico de Turismo Sostenible de Jujuy 2025 - 2035, estamos poniendo en marcha una visión a largo plazo que beneficiará a nuestra provincia de manera sostenible.

Si lo llevamos adelante con seriedad y continuidad, más allá de las banderas políticas, podemos esperar: Un turismo que genere empleo y riqueza para los jujeños, un crecimiento económico que no comprometa nuestro patrimonio natural y cultural, una provincia que se posicione como destino de referencia en la región, y un futuro próspero y sostenible para las generaciones venideras.

Es necesario que todos los sectores vinculados al turismo trabajemos juntos para hacer que este Plan sea una realidad.

Rodrigo Torres, presidente de la Cámara de Turismo de Jujuy.

Firme convicción y visión de futuro

El Plan de Turismo Sostenible para Jujuy del Ministerio de Cultura y Turismo de Jujuy es una herramienta estratégica concebida para guiar y potenciar un desarrollo turístico que sea equilibrado, inclusivo y respetuoso del entorno natural y cultural.

El mismo surgió de un proceso riguroso, basado en la recopilación y el análisis exhaustivo de información enriquecido por entrevistas a actores claves e involucrando a diferentes personas vinculadas al turismo.

Su elaboración se recuperó y actualizó programas de la Estrategia de Turismo de Jujuy, adaptándolos al nuevo contexto provincial, nacional e internacional.

La estructura del plan es clara, accesible y alineada con los estándares de planificación turística, integrando una visión, misión, objetivos y principios rectores que orientan cada acción.

En el se encuentra su sección operativa organizada en cinco líneas de trabajo que agrupan proyectos y programas para responder de manera coherente tanto a la realidad de nuestra provincia como a las tendencias globales y exigencias del mercado.

 

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD