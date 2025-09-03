Abusó de su expareja en un boliche y fue condenado

Un sujeto fue condenado a la pena de seis años de prisión de ejecución efectiva por ser autor penalmente responsable del delito de "abuso sexual con acceso carnal y lesiones leves agravadas por la condición de la víctima y por mediar violencia de género en concurso real". El aberrante episodio ocurrió en el interior de un local bailable de la capital jujeña.

El veredicto condenatorio fue emitido recientemente por el juez Unipersonal en Función de Juicio Mario Ramón Puig; secretaría cargo de Héctor Mario Bernal.

El magistrado además ordenó que una vez firme y consentida la sentencia, la detención del condenado para su alojamiento en el Servicio Penitenciario.

Asimismo le impuso que a partir de la presente sentencia y hasta que la misma adquiera firmeza, la prohibición de acercamiento y contacto por cualquier medio (llamadas, mensajes telefónicos o redes sociales, etc) a la víctima, de su domicilio, lugar de trabajo, estudio, esparcimiento o lugar donde la misma se encuentre.

El juez ordenó la obtención de los perfiles genéticos del procesado a efectos de su incorporación al Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a los Delitos contra la Integridad Sexual, una vez firme y consentida la sentencia.

Como representante del Ministerio Público de la Acusación se desempeñó la fiscal María Emilia Curten Haquim, mientras que la querella fue representada por Raúl Vargas Balbín.

La defensa técnica del acusado fue ejercida por Natalia López, defensora Pública Penal del Ministerio Público de la Defensa.

Acusación

Según la requisitoria de la Fiscalía, el hecho por el que fue condenado el hombre ocurrió el 26 de marzo de 2023, alrededor de las 4, en un local bailable de San Salvador de Jujuy, oportunidad en que la víctima se dirigió al baño del boliche y por detrás de ella ingresó su expareja.

A pesar que la joven le solicitó al acusado que se retire porque no quería tener intimidad con él, el sujeto hizo caso omiso y procedió a abusar de la víctima, ante lo cual ella lo empujó y logró salir del sanitario.

Al cabo de unos minutos, cuando la víctima salía del local bailable junto a una amiga, el imputado se acercó para pedirle disculpas por lo sucedido. Posteriormente intentó tocarla nuevamente, ante lo cual la víctima volvió a empujarlo y el acusado reaccionó empujándola y propinándole una patada en la pierna derecha.