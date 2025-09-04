Mujer citó a un joven para robarle junto a un cómplice

Una mujer citó a un joven, pero al llegar le robó un teléfono celular junto a un cómplice. Luego de una breve persecución, la pareja de inculpados fue detenida y el dispositivo móvil restituido a la damnificado.

Según fuentes consultadas por este diario, el episodio tuvo lugar el pasado martes alrededor de las 21.55 en un sector del barrio Bajo San Martín en la ciudad de San Pedro.

Fue en esas circunstancias que un joven de 17 años se presentó en el lugar, donde se encontró con una mujer de 20 que lo citó.

En un momento determinado, otro sujeto apareció por la espalda del joven y tras un forcejo le sustrajo un teléfono celular.

Efectivos policiales de la Unidad Policial Ciclística de Apoyo Rápido que recorrían el sector escucharon los pedidos de auxilio de la víctima y se constituyeron de inmediato.

Al percatarse de ello, la mujer y su cómplice de 26 años arrojaron el dispositivo móvil sustraído a unos pastizales y emprendieron la fuga, sin embargo fueron detenidos a los pocos metros.

Luego de un rastrillaje el teléfono celular de la víctima fue recuperado y restituido.

Mientras que la pareja de inculpados fue trasladada a la Seccional 9°, donde quedó alojada a disposición de la Justicia.