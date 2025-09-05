¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Deportes

Diego López solo piensa en sumar

El lateral podrá ser de la partida eldomingo ante el"lobo" mendocinoen otra final que tienen.

GONZALO DIAZ
Viernes, 05 de septiembre de 2025 00:00

Gimnasia y Esgrima se instala en Mendoza ya concentrados en el duelo del domingo ante su homónimo por una nueva fecha de la Primera Nacional. El encuentro se jugará desde las 14.30 y habrá variantes.

Ante la cantidad de bajas, por lesión y sanciones, está la posibilidad que regrese a la última línea Diego López, el defensor sabe que "allá será muy difícil", ya que "sabemos las virtudes del rival, vamos a tomar los recaudos necesarios para poder contrarrestar eso".

El lateral confía en el juego que puede desplegar el elenco "albiceleste" frente a los mendocinos "principalmente eso, sabiendo que tenemos nuestro juego, nuestra formula, por lo que vamos a tratar de salir a ganar y traernos algo de Mendoza", opinó.

Igual "será muy difícil, habrá un clima muy lindo, vamos a tratar de sumar, ellos saben que nosotros estamos punteros, que si o si deben ganar por lo que vamos a jugar con el nerviosismo de ellos, de la gente, y como siempre digo, tratar de sumar, que es importante y con el grupo que tenemos lo vamos a lograr", subrayó.

Consultado sobre las bajas y los cambios que habrá, López remarcó que "estamos todos comprometido, como siempre estuvo, desde el día uno este grupo se trazó objetivos y cada uno desde donde le toque apoya, aporta su granito de arena y con esa responsabilidad con ese compromiso vamos a hacer el mejor partido".

Ya en la recta final, el "lobo" solamente piensa en seguir sumando teniendo en cuenta que un empate o la victoria lo mantendrá arriba "es la vorágine del torneo que tenemos, de los torneos largos, como dije tenemos que hacer un buen papel en Mendoza, quedan pocas fechas y apuntamos a sacar el mejor resultado posible para llegar a la final".

Claro que como jujeño, hombre de la cantera "albiceleste", Diego López disfruta del momento y sueña a lo grande "tenemos mucho compromiso, estamos ilusionados como los hinchas, Dios quiera salga todo bien, sumar allá y seguir por este camino que cada vez falta menos", concluyó el defensor jujeño.

El plantel entrenará en Mendoza hoy y mañana, allí el DT Matías Módolo definirá el once titular.

 

