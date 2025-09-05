Incendiaron el vehículo al concejal Walter Cardozo

La ciudad de Perico se encuentra conmocionada luego de que se conociera el incendio, aparentemente intencional, de la camioneta del concejal Walter Cardozo.

Se supo que el vehículo del legislador se encontraba estacionado afuera del domicilio y el incendio ocurrió durante la madrugada en las calles Patricias Argentinas y Sáenz Peña del barrio San Miguel de Perico.

El concejal se supo que se encuentra internado en el hospital Dr. Arturo Zabala de Perico con quemaduras e intoxicación por monóxido de carbono debido a que intento apagar el fuego que consumía su vehículo y en los próximos minutos será trasladado a la clínica Nuestra Señora de Fátima de la ciudad de Palpalá. Se realizó la denuncia policial para que se investigue como acontecieron los hechos.

Se desconocen si en la zona existen cámaras de seguridad que pueda identificar a los autores del hecho.

El hecho ocurrió después de que el concejal junto a su par Anahí Juárez denunciran penalmente en el Ministerio Público de la Acusación al presidente del Concejo Deliberante de la ciudad de Perico Diego Valdiviezo por las resoluciones unilaterales, ilegítimas, sin sustento legal, y el pase a planta permanente irregular que pretenden aprobar en un tercer intento .