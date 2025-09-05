El Frente Primero Jujuy Avanza repudia el ataque al concejal Cardozo

El Frente Primero Jujuy Avanza ha emitido un comunicado reafirmando su compromiso con la democracia y haciendo un llamado a la paz. El partido político expresó su repudio a la violencia y su solidaridad con el concejal Walter Cardozo, quien sufrió un ataque contra su propiedad en la madrugada de hoy.
inicia sesión o regístrate.
El Frente Primero Jujuy Avanza ha emitido un comunicado reafirmando su compromiso con la democracia y haciendo un llamado a la paz. El partido político expresó su repudio a la violencia y su solidaridad con el concejal Walter Cardozo, quien sufrió un ataque contra su propiedad en la madrugada de hoy.
Según el comunicado, este hecho representa una "amenaza directa a quienes defienden la transparencia y la legalidad", en un contexto de denuncias de irregularidades que "afectan intereses ajenos al bien común".
El Frente hizo un llamado a todas las fuerzas políticas a unirse para "llevar calma y paz a la ciudadanía" y solicitó a la Justicia que investigue de forma exhaustiva el incidente. El partido concluye enfatizando la importancia de preservar la democracia y sus instituciones.