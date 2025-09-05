¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Informacion General

El Frente Primero Jujuy Avanza repudia el ataque al concejal Cardozo

Pide que la Justicia investigue de manera exhaustiva los hechos. 

Viernes, 05 de septiembre de 2025 11:49

El Frente Primero Jujuy Avanza ha emitido un comunicado reafirmando su compromiso con la democracia y haciendo un llamado a la paz. El partido político expresó su repudio a la violencia y su solidaridad con el concejal Walter Cardozo, quien sufrió un ataque contra su propiedad en la madrugada de hoy.

El Frente Primero Jujuy Avanza ha emitido un comunicado reafirmando su compromiso con la democracia y haciendo un llamado a la paz. El partido político expresó su repudio a la violencia y su solidaridad con el concejal Walter Cardozo, quien sufrió un ataque contra su propiedad en la madrugada de hoy.

Según el comunicado, este hecho representa una "amenaza directa a quienes defienden la transparencia y la legalidad", en un contexto de denuncias de irregularidades que "afectan intereses ajenos al bien común".

El Frente hizo un llamado a todas las fuerzas políticas a unirse para "llevar calma y paz a la ciudadanía" y solicitó a la Justicia que investigue de forma exhaustiva el incidente. El partido concluye enfatizando la importancia de preservar la democracia y sus instituciones.

