¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

°
5 de Septiembre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

El tiempo en Jujuy
Onda estudiantil
Onda estudiantil
Onda estudiantil
Artes Escénicas
barrio San Miguel
Andis
Guitarreramente
Onda Estudiantil 2025
El tiempo en Jujuy
Onda estudiantil
Onda estudiantil
Onda estudiantil
Artes Escénicas
barrio San Miguel
Andis
Guitarreramente
Onda Estudiantil 2025

DÓLAR OFICIAL

$1375.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1365.00

3884873397
PUBLICIDAD
San Pedro

Recuperan motocicleta robada tras persecución

El rodado estaba repintado y no contaba con documentación.

Viernes, 05 de septiembre de 2025 00:00
OPERATIVO | MOMENTO DE LA DETENCIÓN Y REGISTRÓ DEL RODADO.

Un hombre fue detenido luego de protagonizar una persecución a bordo de una motocicleta que tenía pedido de secuestro.

Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Un hombre fue detenido luego de protagonizar una persecución a bordo de una motocicleta que tenía pedido de secuestro.

Fuentes consultadas por este matutino, indicaron que el episodio tuvo lugar días atrás alrededor de las 21.40 sobre un tramo de la calle Pacará del barrio Providencia de San Pedro.

En esas circunstancias, un motociclista de 36 años circulaba por el sector cuando se percató de la presencia de una comisión policial del Grupo Operativo Motorizado y emprendió la fuga.

Los efectivos iniciaron una persecución de manera inmediata, hasta que interceptaron al inculpado.

Al entrevistarse con el mismo, no contaba con la documentación del rodado y brindó versiones diferentes sobre su procedencia. Además, la motocicleta había sido repintada y tenía una llave diferente.

Por tal motivo el inculpado fue trasladado a la Seccional 26°, donde quedó alojado a disposición de la Justicia, y la motocicleta fue secuestrada.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD