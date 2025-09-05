¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

°
5 de Septiembre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

El tiempo en Jujuy
Onda estudiantil
Onda estudiantil
Onda estudiantil
Artes Escénicas
barrio San Miguel
Andis
Guitarreramente
Onda Estudiantil 2025
El tiempo en Jujuy
Onda estudiantil
Onda estudiantil
Onda estudiantil
Artes Escénicas
barrio San Miguel
Andis
Guitarreramente
Onda Estudiantil 2025

DÓLAR OFICIAL

$1375.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1365.00

3884873397
PUBLICIDAD
Ciudad Cultural

Operativo de transporte por el "Cultural Fest" de hoy

Más unidades del servicio urbano llegarán hasta Alto Padilla.

Viernes, 05 de septiembre de 2025 00:00
imagen de redes sociales

La Secretaría de Servicios Públicos de la comuna capitalina, a través de la Dirección de Tránsito y Transporte, informó que con motivo de la realización del evento "Cultural Fest" hoy en la Ciudad Cultural, se implementará un operativo especial de transporte para facilitar el acceso y la circulación en la zona.

Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

La Secretaría de Servicios Públicos de la comuna capitalina, a través de la Dirección de Tránsito y Transporte, informó que con motivo de la realización del evento "Cultural Fest" hoy en la Ciudad Cultural, se implementará un operativo especial de transporte para facilitar el acceso y la circulación en la zona.

Detalló que desde las 18 y hasta la finalización del servicio, las líneas de transporte urbano de pasajeros modificarán sus recorridos para llegar hasta el lugar del evento, donde se ubicarán paradas debidamente identificadas para cada línea.

El recorrido afectado comprenderá los siguientes sectores: Comandante Pérez, Ruta Nacional N° 9, Airampo, Avenida Santibáñez, avenida Bolivia y avenida de los Estudiantes, retomando luego el trayecto habitual. Las paradas estarán dispuestas sobre avenida de los Estudiantes, en sentido hacia avenida Bolivia.

Asimismo, se estableció que el servicio de transporte alternativo de pasajeros (taxis) tendrá su parada fija sobre Avenida de los Estudiantes y Juntos en Jujuy, para brindar una opción complementaria a los asistentes.

Con el fin de garantizar orden y seguridad vial, se solicitó a la ciudadanía respetar la señalización y las indicaciones del personal de tránsito durante el desarrollo del evento.

Primavera en Uquía

En la localidad de Uquía se realizará "Primavera en las Alturas", evento que forma parte de la Fiesta Nacional de los Estudiantes. A través de diferentes áreas, el Gobierno provincial acompañará este tercer encuentro de juventudes previsto para mañana. El encuentro comprende un abanico de actividades recreativas destinadas a las delegaciones de estudiantes de la Quebrada y Puna.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD