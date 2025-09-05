¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

inversiones sustentables

Jujuy fortalece vínculos con India por minería

El vicegobernador Bernis se reunió con el embajador de ese país.

Viernes, 05 de septiembre de 2025 00:00
BUENOS AIRES | EL ENCUENTRO ENTRE AUTORIDADES DE JUJUY Y DE LA INDIA, POR LA POSIBLE INVERSIÓN EN MINERÍA SUSTENTABLE.

En la Casa de Jujuy en Buenos Aires, el vicegobernador Alberto Bernis, acompañado por el presidente de Jemse, Exequiel Lello Ivacevich, encabezó una reunión con el embajador de la India en Argentina, y una destacada delegación de ese país. El encuentro se realizó en el marco de la política de apertura internacional impulsada por el gobernador Carlos Sadir, que busca posicionar a la provincia en el escenario global como un destino confiable para la inversión.

La comitiva india estuvo conformada por Sandeep Poundrik, IAS, secretario del Ministerio de Acero del Gobierno de la India, junto a ejecutivos de empresas estatales de primer nivel como la National Mineral Development Corporation (Nmdc Ltd.) y la Steel Authority of India (Sail).

El encuentro permitió avanzar en proyectos de inversión estratégica para Jujuy, con foco en la exploración y desarrollo de minerales críticos y en la industrialización con valor agregado en origen.

Además, se ratificó el compromiso de trabajar bajo estándares de buenas prácticas ambientales y responsabilidad social, garantizando que cada proyecto impulse el crecimiento económico y la generación de empleo, cuidando los recursos naturales y el bienestar de las comunidades locales.

Con este acercamiento, Jujuy se consolida como un socio confiable y competitivo en minería sustentable, proyectando nuevas oportunidades de desarrollo con actores internacionales de primer nivel.

 

