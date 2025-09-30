Vivir: la magia de entralazar consciente e inconsciente

El alma florece cuando nos alineamos con los elementos: el agua que limpia y recuerda, la tierra que sostiene, el aire que inspira, y el fuego que impulsa la creación.

Vivir es un arte de equilibrio: una danza entre lo visible y lo invisible, entre lo que emerge del inconsciente y lo que elegimos conscientemente crear. Cada cambio de estación nos recuerda esta verdad profunda. El equinoccio de primavera, con su equilibrio perfecto entre luz y sombra, invita a reconciliar los opuestos internos: razón y emoción, cuerpo y espíritu, acción y contemplación.

Así como la tierra despierta, nuestro psiquismo florece cuando nos permitimos entregarnos a las aguas profundas de nuestras emociones, esas corrientes invisibles que, si son reconocidas y canalizadas, se transforman en energía creadora.

En tiempos donde la prisa y el ruido intentan adormecer la sensibilidad, el equinoccio nos invita a recuperar el pulso interno: a escuchar las aguas del alma antes de responder al mundo.

A veces, ese llamado se expresa a través del cuerpo. Una persona que llega a consulta con tensión constante, insomnio o irritabilidad suele descubrir que lo que su biología grita es lo que su mente calla. En su cuerpo, la emoción no expresada busca cauce. Al hacer consciente su miedo o tristeza, recupera energía, calma y sentido. ¿Qué parte de tu cuerpo está hoy pidiendo ser escuchada? ¿Qué emoción está queriendo hablar a través del síntoma, el cansancio o el enojo?

La psicología profunda

Carl Gustav Jung (1959) enseñó que el proceso de individuación requiere integrar los contenidos inconscientes, reconociendo la sombra y los símbolos que emergen del alma. No se trata de eliminar la oscuridad, sino de entrelazarla con la luz de la consciencia. En esta alquimia psíquica, el yo se expande, alcanzando una mayor totalidad.

El inconsciente, lejos de ser enemigo, es una fuente de sabiduría arquetípica que guía la evolución interior. Como en el equinoccio, donde día y noche se equilibran, la psique alcanza su armonía cuando las polaridades internas dialogan y cooperan.

"No nos iluminamos imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad" (Jung, 1959, p. 112).

¿Y si la oscuridad no fuera un enemigo sino una raíz fértil? ¿Qué podríamos descubrir si, en lugar de huir de lo que duele, lo miramos como semilla de transformación?

Las aguas del alma

Desde la psiconeuroinmunología, sabemos que las emociones reprimidas generan disonancia biológica: el cuerpo carga aquello que la mente evita (Pert, 1997). Las aguas emocionales -símbolo ancestral de lo femenino y de lo inconsciente- necesitan fluir para sostener la salud integral.

Cuando negamos, distraemos o diluimos lo que sentimos, el sistema nervioso mantiene activado el eje del estrés, drenando energía vital. En cambio, cuando nos entregamos a las aguas internas, emergen nuevas conexiones neuronales y estados de coherencia fisiológica que potencian la creatividad (McCraty&Childre, 2010).

"Las emociones son el lenguaje del cuerpo; escucharlas es abrir la puerta a la autorregulación y a la sabiduría somática" (Damasio, 1994, p. 86).

Un ejemplo clínico frecuente: una persona que evita llorar durante años, sosteniendo una imagen de fortaleza, suele experimentar contracturas o disfunciones inmunes. Cuando finalmente se permite sentir y expresar, su cuerpo responde con alivio: la emoción liberada restablece la homeostasis y el equilibrio interno. ¿Qué aguas internas estás conteniendo?

Crear sentido en el fluir

El ser humano, desde una mirada existencial, está llamado a crear sentido en medio de lo incierto. La vida no es un camino lineal, sino una corriente viva que nos invita a elegir en entre fluir o resistir.

Viktor Frankl (1946) señaló que el sentido se revela en la acción comprometida con la vida, incluso ante el dolor.

La psicología transpersonal amplía esta visión: vivir conscientemente es participar del tejido cósmico, reconociendo que cada emoción y pensamiento son semillas en el campo universal (Wilber, 2000). Cuando el alma se sumerge en las profundidades del sentir, no se pierde: renace.

Tal vez la verdadera madurez consista en abrazar lo incierto con confianza, sabiendo que en cada crisis hay un llamado al crecimiento. ¿Qué sentido quiere brotar en este momento de tu vida? ¿Qué parte de vos está pidiendo renacer con la primavera?

Sabiduría ancestral

Para las cosmovisiones ancestrales, el equinoccio es un portal sagrado: la Pachamama se equilibra, el Inti (sol) devuelve la luz, y los pueblos agradecen el ciclo que comienza.

Así como la tierra necesita aguas para germinar, nosotros necesitamos emociones conscientes para florecer. Negar el sentir es negar el pulso de la vida; entregarse a él es sembrar con intención.

En la sabiduría andina, el río interior representa el sumakkawsay -el buen vivir-: habitar el presente con gratitud, armonía y propósito. Este equilibrio dinámico entre lo interno y lo externo es la esencia de la salud integral.

La ciencia lo confirma: estados de coherencia emocional y fisiológica fortalecen el sistema inmune, regulan la inflamación y restauran la vitalidad (McCraty & Childre, 2010).

El equinoccio, entonces, no es solo un evento astronómico: es una metáfora viva del alma que recuerda su ritmo natural.

Entrelazar mundos

Vivir es entretejer lo que somos y lo que soñamos, lo que heredamos y lo que elegimos.

El inconsciente nos ofrece símbolos; la consciencia los transforma en caminos.

El equinoccio nos recuerda que no hay creación sin descenso, ni florecimiento sin raíces.

Cuando honramos nuestras aguas internas, el alma encuentra su cauce y la vida se vuelve magia encarnada: El arte de entrelazar consciente e inconsciente, Interno y externo, y Lo que deviene y lo que creamos.

En un mundo que acelera, florecer requiere pausa. El equinoccio nos devuelve el ritmo del cosmos: inhalar y exhalar, día y noche, consciente e inconsciente. Escuchar las aguas internas es un acto de sabiduría biológica y espiritual; es permitir que la vida nos habite plenamente.

"Soy río y raíz, cielo y tierra. Acojo mi sombra, despierto mi luz. Fluyo con la vida y florezco en equilibrio".