Salvados de milagro luego de desbarrancar 60 metros

Cinco personas resultaron heridas tras el vuelco de una camioneta en la ruta nacional N°52, a la altura de la Quebrada de Mal Paso. El vehículo se precipitó 60 metros hasta el lecho de un río. Cuatro de los ocupantes fueron trasladados al hospital de Susques y el restante al "Pablo Soria".

El siniestro vial fue advertido días pasados alrededor de las 13.15, cuando en la Seccional 20° de Susques recibieron el alerta acerca del hecho. Por esa razón, de inmediato una comisión de la dependencia junto a personal del Same, Bomberos y Criminalística se dirigieron hasta el lugar señalado. Allí, a unos 60 metros barranca abajo se encontraba el rodado marca Toyota Hilux con visibles daños materiales en el parabrisas, techo y trompa.

Debido a la violenta caída, las cinco personas que viajaban en el vehículo se encontraban en peligro en el lecho de un río.

El Cuerpo de Rescate de los Bomberos llevó adelante un complejo operativo de anclaje, descenso y extracción para llegar hasta la camioneta siniestrada. La rápida acción y trabajo conjunto entre las fuerzas de seguridad y los servicios de emergencia fueron cruciales para la supervivencia de las víctimas.

Las cinco personas fueron rescatadas y asistidas en el lugar. No obstante, cuatro de ellas, con politraumatismo leve, fueron trasladadas al hospital "Nuestra Señora de Belén", de Susques. Mientras que el restante ocupante, un hombre que fue diagnosticado con traumatismo encéfalo craneal, tuvo que ser llevado hasta el hospital "Pablo Soria" de la capital provincial.