Mañana habrá dos sesiones

La Legislatura provincial realizará mañana, a partir de las 10, una sesión especial y posteriormente una sesión ordinaria, tal lo decidido ayer por la comisión de Labor Parlamentaria.

En la primera se abordarán los pedidos de acuerdo remitidos por el Poder Ejecutivo para la designación de José María García como juez unipersonal del Trabajo, Sala II - Vocalía 6; de Lina Valeria Cortez como defensora pública oficial penal con asiento en San Pedro, y de Nilo Gastón Fernández Montini como defensor público oficial penal en esta capital.

En el encuentro posterior se tratarán, entre otros temas, los proyectos de modificación de la Ley 5.186 - Código de Procedimientos Mineros; la imposición del nombre "Helena Revoredo" a la Escuela Primaria 373 del paraje Puerta de Lipán, departamento Tumbaya, y el que propone declarar Patrimonio Cultural y Natural de la Provincia de Jujuy al Santuario de la Virgen de Río Blanco y Paypaya.