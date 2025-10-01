Finalizó el Aperturade la Liga Municipal

Con gran entusiasmo se concretó la entrega de premios a los equipos ganadores del Torneo Apertura 2025 de la Liga de Fútbol Infantil Femenino, que organizó la Municipalidad de San Pedro de Jujuy. Las finales se desarrollaron en la cancha del Club YPF, en una jornada que congregó a familias, vecinos y amantes del deporte.

La actividad fue coordinada por la Subsecretaría de Deportes, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano, con el objetivo de seguir fomentando la participación femenina en el fútbol y generar espacios de formación y competencia para niñas. El certamen reunió a diferentes equipos de la región que compitieron en distintas categorías: 11 y 12 sub 14, 13 y 14 juvenil, 15 y 16 mini, y 17, 18 y 19 pulguita. Cada grupo mostró un excelente nivel deportivo, disciplina y compañerismo, consolidando el crecimiento sostenido de esta disciplina que gana cada vez más protagonismo en la región.

La coordinadora del torneo, Georgina Quispe, destacó que "la propuesta se realizó con total normalidad, cerrando una temporada muy exitosa, cargada de juego, entusiasmo y alegría para todas las niñas y jóvenes que participan y apuestan al fútbol femenino en San Pedro. Este tipo de encuentros fortalece el deporte y crea un espacio de inclusión social y desarrollo para nuestras jugadoras".

Las posiciones finales fueron los siguientes:

Categoría Pulguitas: 1) Club Atlético San Pedro, 2) Las Azucareritas, 3) Sociedad Tiro y Gimnasia, 4) Esc. Municipal Las Cachorritas. Mini: 1) Club Atlético San Pedro, 2) Esc. Municipal Las Cachorras, 3) Las Azucareritas, 4) Las Maderas. Juvenil: 1) Las Lobitas, 2) Las Azucareritas, 3) Esc. Municipal Las Cachorras, 4) Sociedad Tiro y Gimnasia. Sub 14: 1) Las Maderas, 2) Club Atlético Independiente, 3) León de Juda, 4) Sociedad Tiro y Gimnasia.