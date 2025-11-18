34°
18 de Noviembre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Festival del tamal
CFK
Causa Seguros
Pamela Arraya
ARCA
Sífilis
sanidad animal
Consejo Médico
Festival del tamal
CFK
Causa Seguros
Pamela Arraya
ARCA
Sífilis
sanidad animal
Consejo Médico

DÓLAR OFICIAL

$1425.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1430.00

3884873397
PUBLICIDAD
Instituto de Seguros de Jujuy

El Consejo Médico valoró los beneficios del nuevo esquema de coseguro del ISJ

Médicos y  pacientes los principales beneficiados del nuevo esquema de coseguro del ISJ

Martes, 18 de noviembre de 2025 17:30

El presidente del Consejo Médico de Jujuy, Sergio Barrera Ruiz, ponderó los beneficios que implica la implementación del nuevo esquema de pago del coseguro para afiliados del Instituto de Seguros de Jujuy (ISJ), medida que representa “gran esfuerzo financiero” por parte de la obra social.

Enfatizó que esta actualización impacta en dos sectores que resultan beneficiados: “Por un lado los médicos que se están capacitando continuamente y, por otra parte, los pacientes que saben que tendrán la mejor atención posible de su de su médico de cabecera y del especialista al que eventualmente pueda ser derivado”.

“Uno tiene pensado como un especialista, un gastroenterólogo, un endocrinólogo, un infectólogo, sin embargo hay médicos clínicos, médicos pediatras y médicos generalistas que también tienen acreditada su especialidad, es decir que rindieron su especialidad y que constantemente actualizan y certifican su especialidad”, aclaró.

Cabe recordar, que los valores del coseguro quedaron fijados en Consulta Médica General, el afiliado paga  $6.000 y el ISJ paga $12.000. En el caso de Consulta Médico Especialista, el afiliado paga  $10.000 y el ISJ paga $18.000.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD