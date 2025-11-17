Robaba un vehículo, fue descubierto y detenido

Un hombre sustraía bienes de un vehículo, fue descubierto por el damnificado y detenido tras una persecución.

El hecho se registró ayer alrededor de las 21 sobre un tramo de la calle Argañaraz, entre Belgrano y la avenida Urquiza, del centro capitalino.

En esas circunstancias, un hombre violentó la puerta de un automóvil Fiat Uno y cuando sustraía el estéreo, fue descubierto por el propietario del rodado.

El inculpado amenazó al damnificado con un destornillador y emprendió la fuga, hasta ser reducido en la avenida Urquiza, frente a la exestación de trenes.

Pese a los esfuerzos por escapar, fue retenido hasta la intervención de efectivos policiales que lo trasladaron en calidad de detenido a la Seccional 1°.

Mientras que el damnificado radicó la correspondiente denuncia.