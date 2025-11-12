Trucos caseros infalibles para eliminar las cucarachas de tu casa para siempre

Las cucarachas son una de las plagas más comunes y molestas en los hogares, especialmente durante los meses cálidos. Pero no hace falta recurrir a químicos fuertes para combatirlas: existen trucos caseros muy efectivos que pueden ayudarte a eliminarlas para siempre y mantener tu casa limpia y libre de insectos.

Con estos días de calor comenzaron a aparecer las primeras cucarachas en las casas pero todavía no llegó lo peor, por eso, mejor prevenir y estar atentos.

🧂 1. Bicarbonato de sodio y azúcar

Una mezcla clásica y poderosa. Combiná partes iguales de bicarbonato y azúcar y colócala en pequeños recipientes o tapas en los lugares donde suelen aparecer (debajo de la heladera, detrás de los muebles o cerca del tacho de basura). 👉 El azúcar las atrae y el bicarbonato genera una reacción interna que las elimina.

🍋 2. Limón y vinagre

El limón y el vinagre blanco son excelentes desinfectantes naturales. Mezclalos en partes iguales y limpiá con esa mezcla pisos, mesadas y rincones. Además de eliminar rastros de comida, su olor ácido ahuyenta a las cucarachas.

☕ 3. Café molido con agua

A las cucarachas les atrae el aroma del café. Colocá café húmedo en frascos o vasos con un poco de agua y dejalos cerca de los lugares donde se esconden. Una vez dentro, no podrán salir. Luego desechá todo.

🌿 4. Hojas de laurel

Las cucarachas detestan el olor del laurel. Colocá hojas frescas o secas en cajones, despensas y rincones oscuros. También podés triturarlas para potenciar el aroma. Es una opción ideal para quienes buscan un método natural y sin olores fuertes.

🧅 5. Trampa casera con cebolla y bórax

Mezclá media cebolla picada, una cucharada de azúcar y una cucharadita de bórax (lo conseguís en farmacias). Poné pequeñas porciones en tapas de frascos o cartoncitos y distribuí en los rincones donde veas cucarachas. ⚠️ Mantenelo lejos de niños y mascotas.

🚪 6. Sellar grietas y mantener la limpieza

Más allá de los remedios caseros, lo fundamental es mantener la casa limpia y sin restos de comida, sellar grietas y evitar el exceso de humedad. Las cucarachas se esconden donde encuentran refugio y alimento.