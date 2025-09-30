°
30 de Septiembre,  Jujuy, Argentina
Policiales

Tres personas hospitalizadas tras un vuelco en Ruta 66

Por lo pronto no se registraron víctimas fatales, aunque los ocupantes del rodado sufrieron politraumatismos y heridas tras el vuelco.

Martes, 30 de septiembre de 2025 19:20

Un grave siniestro vial se registró esta tarde sobre la Ruta Nacional N° 66, a la altura de la AFIP Aduana Jujuy, en el ingreso a la ciudad de Palpalá.

El hecho fue protagonizado por un vehículo en el que viajaban tres personas: un hombre y dos mujeres, una de ellas embarazada. Tras el vuelco, los ocupantes resultaron con politraumatismos y diversas heridas, por lo que debieron ser trasladados de urgencia al hospital por personal del SAME.

En el lugar también trabajó personal policial para ordenar el tránsito y realizar las actuaciones correspondientes. El rodado quedó a la vera del camino mientras se llevan adelante las pericias para determinar las causas del accidente.

