Inés Estévez y Germán Palacios, lectora y escritor

Un azaroso encuentro entre un afamado escritor y una mujer en un tren da lugar a una trama que transcurre entre los diálogos internos de ambos, hasta revelar la vida solitaria que comparten. En una puesta en escena “made in Jujuy”, lograda gracias al trabajo de técnicos locales tras un imprevisto de producción, la obra conquistó al público, que reconoció con prolongados aplausos el talento de los actores.

El hombre inesperado se desarrolla en gran parte a través de los ricos parlamentos de la mente de una mujer curiosa, que admira al escritor con el que se encuentra. Los pensamientos paralelos van delineando la personalidad de cada uno, hasta desembocar en un diálogo real, breve pero profundamente conectado.

Inés Estévez interpreta a Marta, una viajera y lectora, mientras que Germán Palacios encarna a Sparkey, un escritor que expone sus dudas y frustraciones tanto personales como profesionales. La belleza de ella y el magnetismo de él, conocido a través de sus libros, se convierten en los motores que impulsan a ambos solitarios a vencer sus temores y animarse a dialogar. Con toques de humor y una gran riqueza de parlamentos, la historia se va tejiendo con interpretaciones intensas, cargadas de emociones y recuerdos que delinean las personalidades de los protagonistas. Todo transcurre en un vagón, recreado mediante pantallas y una sencilla utilería que acompañaron el viaje retratado sin dificultades. Las actuaciones mantuvieron al público jujeño atento a cada escena, en una dinámica donde tanto la palabra dicha como la no dicha adquirieron protagonismo, dando continuidad a la voz interna de los personajes.

La obra culminó con sostenidos aplausos, que se extendieron luego de que los actores convocaran al escenario a los técnicos y al personal del Teatro Mitre, cuya colaboración resultó clave para concretar la función. Estévez reveló entonces que la escenografía original no había llegado a Jujuy por un desperfecto mecánico del vehículo que la transportaba, motivo por el cual agradeció públicamente el apoyo recibido.

Esta obra, escrita por Yasmina Reza, fue interpretada por Germán Palacios e Inés Estévez, quienes también asumieron la dirección. La traducción corresponde a Gonzalo Garcés.