Jujuy capacita a las autoridades de mesa de las Elecciones 2025

El próximo miércoles 3 de octubre, la Secretaría Electoral del Juzgado Federal de Jujuy dará inicio a las capacitaciones destinadas a las autoridades de mesa y a los delegados de las instituciones que participarán en los comicios. La primera jornada de formación se desarrollará a partir de las 11 en las instalaciones de la Escuela Técnica "Herminio Arrieta", ubicada en Mariano Moreno 1368 de la localidad de Libertador General San Martín.Estas capacitaciones forman parte de un cronograma más amplio que se extenderá durante el mes de octubre, abarcando diversas localidades de la provincia como San Pedro, Humahuaca, Tilcara, Palpalá, El Piquete y La Mendieta. El objetivo central de estas actividades es instruir a los ciudadanos designados sobre los procedimientos, sus derechos, obligaciones y las tareas específicas que deben cumplir durante la jornada electoral de 2025, con el fin de asegurar un desarrollo ordenado y legítimo del acto democrático.

La participación y correcta formación de las autoridades de mesa es un pilar fundamental para la transparencia y el éxito de todo proceso electoral.