Una camioneta blanca volcó sobre Ruta 9

En horas de la mañana de este lunes se registró un grave siniestro vial en la Ruta Nacional N° 9, en el tramo que une Tres Cruces con Abra Pampa, a la altura del kilómetro 1883-1885.

Un vehículo Renault Kangoo que circulaba de norte a sur, a pocos kilómetros de llegar a Tres Cruces, volcó luego de perder el control en un sector con serios daños en la calzada. En la camioneta viajaban dos personas, resultando una de ellas con heridas de gravedad.

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente se habría producido por las malas condiciones de la ruta, donde se extienden al menos dos kilómetros con baches y pozos que dificultan la circulación segura.

Se solicita a los conductores extremar las precauciones al transitar por la zona.