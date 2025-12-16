El riesgo país opera debajo de los 600 puntos tras el anuncio de las nuevas medidas del Banco Central

El riesgo país perforó los 600 puntos este martes 16 de diciembre y se ubicó en 573 unidades, el menor nivel desde mediados de enero.

Para encontrar una cifra similar a la de este martes, hay que remontarse al 9 de enero, cuando había cerrado en 559 unidades, el menor valor en lo que va de 2025.

El indicador que elabora JP Morgan retrocede 50 unidades este martes, tras los anuncios del Banco Central sobre la nueva forma de ajuste de las bandas cambiarias y el programa de compra de reservas. En lo que va de diciembre, el riesgo país cae 72 puntos o 11,1%.

El dólar avanza tras los anuncios del Banco Central. Tanto el segmento mayorista como el minorista muestran subas en la apertura de la rueda.

En el segmento mayorista, opera en torno a $1450, es decir, $11,50 por encima del cierre anterior. Las pantallas de Banco Nación, en tanto, muestran un alza de $15 para el billete minorista, que llega a $1480.

En línea con el recorte del riesgo país, los bonos argentinos en dólares suben en el exterior y ganan hasta 1%.

Las acciones de origen local que cotizan en Wall Street, en tanto, anotan leves avances en las primeras operaciones.