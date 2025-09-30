°
30 de Septiembre,  Jujuy, Argentina
Oriana Sabatini y Paulo Dybala anunciaron que esperan a su primer hijo: "Primer posteo de nosotros tres"

La cantante y el futbolista compartieron la gran noticia a través de un emotivo video en Instagram, donde se pudo ver la ecografía, escuchar el latido del corazón y apreciar el crecimiento de su panza.

Martes, 30 de septiembre de 2025 15:43

Este martes, la pareja más mediática del espectáculo y el deporte, Oriana Sabatini y Paulo Dybala, compartieron una noticia que llenó de alegría a sus seguidores, anunciaron que serán padres por primera vez.

El emotivo anuncio lo realizaron a través de sus cuentas de Instagram con una publicación conjunta. El mensaje, que simplemente decía "primer posteo de nosotros tres 🤍🎀", estaba acompañado de un tierno video que resume la ilusión del momento. En la grabación, la pareja mostró las primeras imágenes de la ecografía, permitió escuchar el fuerte latido del corazón del bebé y dejó ver con dulzura cómo le crece la panza a la futura mamá.

El momento culminante del video llegó con un susurro cargado de emoción: "Vamos a ser papás", dijo Oriana, sellando la confesión con un beso con su marido, Paulo Dybala.

La pareja, que consolidó su relación en 2018 y es una de las más queridas y seguidas por el público, atraviesa un momento de gran felicidad y solidez en su vida juntos. La confirmación del embarazo marca el inicio de un nuevo y emocionante capítulo para ambos, que sin duda celebran con la llegada de su primer hijo. La noticia fue recibida con una lluvia de mensajes de felicitación y buenos deseos de sus fanáticos y colegas.

