30 de Septiembre,  Jujuy, Argentina
Abra Pampa
Gobierno Nacional
PALPALÁ
Femicidio de Natividad Cañizares
SALTA
JUEGOS EVITA EN MAR DEL PLATA
Conicet
Deportes

Gonzalo Calisaya se destacó en la maratón internacional de Buenos Aires 42k

El atleta en la prueba se posicionó en segundo lugar y terminó quinto como mejor argentino, de esta manera, superó su registro anterior en una de las pruebas más exigentes del calendario.

Martes, 30 de septiembre de 2025 16:10

La carrera internacional se desarrolló en las principales avenidas de la ciudad de Buenos Aires acompañado de un clima cambiante. En esta edición hubo más de mil competidores de diferentes países y de las provincias de Argentina.

El jujeño logró un tiempo de 2h 43m, registrando una amplia superación con referencia a los registros de las anteriores participaciones.

En ese contexto deportivo, Gonzalo Calisaya, agradeció el trabajo de su entrenador Miguel Maza, el acompañamiento de David Fernández en la parte física, así también, hizo oportuno el saludo a su familia por el apoyo incondicional.

