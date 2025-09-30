°
30 de Septiembre, Jujuy, Argentina
Abra Pampa
Gobierno Nacional
PALPALÁ
Femicidio de Natividad Cañizares
SALTA
JUEGOS EVITA EN MAR DEL PLATA
Conicet
Abra Pampa
Gobierno Nacional
PALPALÁ
Femicidio de Natividad Cañizares
SALTA
JUEGOS EVITA EN MAR DEL PLATA
Conicet

Bienestar físico, cognitivo y emocional de los adultos mayores de la ciudad

Jornada de actividades para adultos mayores en Punta Diamante

El encuentro se realizará el miércoles 1 de octubre, a partir de las 9 horas, en Pje. Amatista.

Martes, 30 de septiembre de 2025 15:54

Con el objetivo de promover una vida activa y saludable en las personas adultas mayores, la Municipalidad de San Salvador de Jujuy llevará adelante una jornada gratuita de asesoramiento y desarrollo de actividades en el barrio Punta Diamante.

El encuentro se realizará el miércoles 1 de octubre, a partir de las 9 horas, en Pje. Amatista (Mz. 11 Lte. 35). La propuesta se enmarca en el programa “La Muni tu Lugar: Espacios que cuidan, corazones que vibran”, y busca fortalecer el bienestar físico, cognitivo y emocional de los adultos mayores de la ciudad.

Durante la jornada se ofrecerán distintas alternativas, entre ellas: exposición de talleres, stand informativo, espacio de estimulación cognitiva y entrenamiento de la memoria, asesoramiento y orientación profesional, presentaciones de baile, yoga en silla y sesiones de masajes.

Desde el municipio destacaron que estas iniciativas son abiertas y gratuitas, invitando a vecinos y familias a acompañar y participar activamente.

Para más información, los interesados pueden comunicarse a los números 388 5853435 o 388 5053776.

