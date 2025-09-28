"La Gloriosa" se quedó con el primer premio en carrozas técnicas

Como todos los años los jujeños esperamos ansiosos los desfiles de carrozas para deslumbrarnos con los trabajos realizados por los alumnos de las escuelas técnicas de la provincia que asombran con sus movimientos y juegos de luces.

Los ganadores este año fueron los alumnos de la Escuela de Educación Técnica Nº 1 “Escolástico Zegada” que maravillaron a todos con su obra de arte.

Los premios:

1º PREMIO - ESCUELA DE EDUCACIÓN TÉCNICA Nº 1 "ESCOLÁSTICO ZEGADA"

2º PREMIO - ESCUELA DE EDUCACIÓN TÉCNICA Nº 1 "GRAL. SAVIO"

3º PREMIO - ESCUELA TÉCNICA PROVINCIAL "ARISTOBULO VARGAS BELMONTE"

4º PREMIO - ESCUELA DE EDUCACIÓN TÉCNICA Nº 1 MONTERRICO

ESCUELA DE EDUCACIÓN TÉCNICA Nº 1 "ING. LUIS MICHAUD" DE EL CARMEN

6º PREMIO - ESCUELA DE MINAS "DR. HORACIO CARRILLO"

7º PREMIO COMPARTIDO - ESCUELA DE EDUCACIÓN TÉCNICA Nº 1 "MAESTRO HUMBERTO SAMUEL LUNA" DE PERICO

7º PREMIO COMPARTIDO - ESCUELA DE EDUCACIÓN TÉCNICA Nº 1 "GRAL. MANUEL BELGRANO" DE MAIMARÁ

8º PREMIO - ESCUELA DE EDUCACIÓN TÉCNICA Nº 1 "CNEL. ALVAREZ PRADO" DE SAN PEDRO

9º PREMIO - ESCUELA TÉCNICA PROVINCIAL Nº 2 OLAROZ CHICO