Primavera Inclusiva: un cierre con alegría en Palpalá

El Centro de Día “Oscar López”, que contiene y alberga a jóvenes y adultos, fue protagonista de esta agenda, participando del desfile “Bienvenida Primavera” en Ciudad Cultural con un show lleno de color. También se realizaron juegos recreativos en el estadio Olímpico, pintadas en avenida Martijena, decoración temática, que fomentaron la creatividad y la diversión de los chicos. Un picnic familiar en el parque San Martín de capital y una fiesta estudiantil en el Casino San Martín, donde jóvenes llenos de energía y entusiasmo compartieron música, baile y alegría. Culminando las actividades, la comunidad educativa de entidad educativa participó de una jornada de inclusión a nivel provincial en el estadio La Tablada, que se trató de un espacio de encuentro para visibilizar habilidades y promover la inclusión.

Durante todo el mes, la ciudad se llenó de vida con una cargada agenda cultural, deportiva y recreativa. El Centro de Día “Oscar López” participó activamente en cada propuesta, destacándose en la inauguración de los desfiles de carrozas en Ciudad Cultural con vestimenta fluorescente, música y una puesta en escena que llamó la atención del público por su creatividad y entusiasmo. A lo largo del mes, los alumnos también disfrutaron de juegos recreativos en el Estadio Olímpico, jornadas de arte y pintadas, y una decoración primaveral que transformó el Centro en un lugar lleno de vida. Estas propuestas no solo incentivaron la creatividad, sino que fortalecieron el espíritu de integración, amistad y trabajo en equipo.

Uno de los momentos más emotivos fue el picnic familiar realizado en el Parque San Martín de ciudad capital, donde familias, docentes y alumnos compartieron una jornada de esparcimiento, reforzando los vínculos y el sentido de comunidad. Asimismo, en el desfile de carrozas sobre avenida Martijena, los chicos bailaron y lucieron sus disfraces, incentivados por el aplauso del multitudinario público presente, en el marco de una verdadera fiesta de color y movimiento.

Además, se promovieron espacios de inclusión y participación junto a otros centros sociales, culturales y deportivos para personas con discapacidad. De esta forma, la primavera se vivió no solo como un cambio de estación, sino como una oportunidad para visibilizar habilidades, fomentar la integración y fortalecer lazos entre jóvenes de distintas localidades. En esta línea, una mamá del centro “San José”, ubicado en Río Blanco, enfatizó la importancia de estas iniciativas, destacando el apoyo constante del intendente Rubén Eduardo Rivarola, quien promueve actividades inclusivas y de contención para todos.

Durante la jornada de integración a nivel provincial, organizada con la participación de diversas instituciones dedicadas a la atención de personas con discapacidad, Karina Vega integrante del cuerpo docente del Centro de Día Óscar López compartió su experiencia, “participamos junto a los alumnos del turno mañana y turno tarde, en una jornada hermosa donde se reunieron muchas instituciones de personas con discapacidad. Los chicos disfrutaron muchísimo de los juegos deportivos y se los vio muy felices, porque a ellos les encanta socializar con otros chicos", dijo. A su vez, agradeció también el apoyo institucional que permite la presencia del centro en estos espacios, “gracias al intendente Rivarola estamos participando en todas las actividades, tanto a nivel local como provincial". Finalmente, reflexionó sobre el valor de estas iniciativas, “el tema de la inclusión es muy amplio. Ojalá se sigan generando actividades así, y a la comunidad les digo que no tengan miedo, porque todos somos personas y merecemos respeto".

Por su parte la directora de Inclusión de Personas con Discapacidad de la Provincia de Jujuy, Claudia Choque, destacó, “Queríamos que también haya una Primavera Fest para ellos, como en la Fiesta de los Estudiantes. La participación fue hermosa, una alegría enorme compartir este día”. Además, resaltó, “Muchas veces se asocia la discapacidad con lo que no se puede hacer, pero hoy nos demuestran todo lo que sí pueden, con sus habilidades, aptitudes y emprendimientos”.