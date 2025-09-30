Encuentran un búho herido, lo rescatan y su mejora enternece

Una joven compartió en TikTok un conmovedor video en el que muestra cómo rescató a un búho herido que encontró en plena carretera. Lejos de dejarlo a su suerte, decidió brindarle cuidados y darle una nueva oportunidad de vida.

La historia demuestra que el vínculo especial con los animales no se limita únicamente a mascotas tradicionales como perros o gatos; a veces, la conexión surge de la forma más inesperada, en el lugar y momento menos pensados.

Mientras viajaba en su coche, la joven divisó al pequeño búho malherido sobre el asfalto. Sin dudarlo, se detuvo, lo recogió y lo llevó a su casa para atenderlo. Tras un proceso de curación y adaptación, no solo logró salvarlo, sino que también nació entre ambos un lazo profundo que refleja la fuerza de la empatía y el amor hacia los animales.