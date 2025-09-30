Inauguración de obras en la ciudad fronteriza

El jefe comunal, junto a vecinos, inauguró el pavimento rígido en una de las principales arterias de esta ciudad puneña, que comprende un tramo de 1.350 metros cuadrados desde Catamarca hasta la calle Pellegrini. Esta obra representa una mejora significativa para la circulación vehicular y peatonal.

“Estas son obras pensadas estratégicamente y que dan respuesta a reclamos históricos de un sector que estuvo mucho tiempo olvidado. Estamos cumpliendo con lo que prometimos, y aunque también sabemos que falta mucho por hacer, seguimos trabajando para mejorar la calidad de vida de los quiaqueños”, expresó Velázquez. El intendente destacó que, a pesar de las dificultades inherentes al clima de La Quiaca y los tiempos de obra, se logró concretar un trabajo con múltiples beneficios: mejorar la circulación, cuidar al vecino y contribuir al medio ambiente.

Los vecinos que participaron del acto expresaron su agradecimiento, señalando que era una obra muy esperada. “Hace años que vivimos acá, toda una vida esperando el nuevo asfalto. Es todo para nosotros y estamos felices de tenerlo”, comentó una vecina.

VISTA DE AVENIDA LAMADRID CON NUEVO PAVIMENTO

Ruta 5

Por otra parte, en el populoso sector de la ruta 5, se inauguraron las nuevas instalaciones sanitarias en el mercado Juana Azurduy.

Al respecto, el intendente Velázquez lamentó la situación de abandono que sufrieron las trabajadoras en gestiones anteriores, cuando incluso se les cerraron las puertas, desapareció material de construcción y se quitó la antena de Wi-Fi.

“Hemos podido resolver, gracias a Dios, el tema de los baños”, sostuvo Velázquez, y añadió: “No es solo una mejora en la infraestructura, sino un acto de inclusión y reconocimiento a un sector clave de la comunidad. Las locatarias del mercado son principalmente trabajadoras de la economía popular, mujeres que trabajan a pulmón”.

Cabe mencionar que, en el marco de estas mejoras, próximamente se inaugurará un ala de la Casa de la Cultura, coincidiendo con la fiesta más popular de los quiaqueños: la Manka Fiesta.

PIE DE FOTO 1 VISTA DE AVENIDA LAMADRID CON NUEVO PAVIMENTO FOTO 2 CORTE DE CINTAS JUNTO A LOCATARIAS DEL MERCADO JUANA AZURDUY.