Con un supuesto concurso, trajo a tres jóvenes a Jujuy

El joven de 20 años que se encuentra con prisión preventiva por haber escondido una cámara en el baño de un departamento de la capital, utilizó como engaño un aparente concurso para traer desde la provincia de Santa Fe a Jujuy a las tres jóvenes, dos de ellas menores de 18 años, que alojó en el barrio Alto Padilla. El sospechoso está acusado del supuesto delito de "producción de imágenes pornográficas de menores de 18 años con fines de divulgación".

Esta novedad fue confirmada por la fiscal Emilia Curten Haquim en declaraciones a medios de comunicación santafesinos. De acuerdo a la investigación que lleva adelante la titular de la Fiscalía Especializada en Ciberdelitos, el imputado oriundo de la localidad de Coronda "les había hecho creer además a las adolescentes y sus familias que este traslado era por una beca que daba la comisión encargada de realizar la Fiesta Nacional de los Estudiantes", explicó la funcionaria judicial.

El acusado, con prisión preventiva por el término de 20 días, trasladó a la capital jujeña a tres chicas, dos menores de 17 años y una adolescente de 19. Para esto, inventó un supuesto concurso para poder participar del evento que se desarrolló la semana pasada en el predio de la Ciudad Cultural, de la capital.

La Justicia jujeña accedió a un flyer de una organización autodenominada "Centro Estudiantil Interprovincial Joven Norte" (Ceijn), en el cual se detallaba una convocatoria para una "Beca de viaje ida y vuelta a la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2025 - Jujuy", tal cual rezaba el material encontrado durante la investigación.

El hecho investigado

De acuerdo a información brindada por el Ministerio Público de la Acusación (MPA), el lamentable episodio tuvo lugar el pasado lunes 22 de septiembre en un departamento ubicado en un sector del barrio Alto Padilla de la ciudad capital.

Fue en esas circunstancias que el inculpado colocó un reloj digital con cámara oculta en el baño del inmueble, que permitió la filmación, sin consentimiento, de una mujer y dos adolescentes, con fines predominantemente sexuales. Al percatarse del hecho, las víctimas radicaron las correspondientes denuncias.

En un primer momento, las jóvenes sospecharon que el dispositivo podía haber sido colocado por quienes les alquilaron el departamento. Sin embargo, cuando el personal policial subió al lugar acompañado por las damnificadas, la cámara ya no se encontraba en el baño. Mientras los uniformados requisaban el lugar, en presencia de las chicas y del inculpado que luego fue detenido, la cámara se cayó de una mochila propiedad del joven.

Allí, las tres adolescentes advirtieron que quien ocultó la cámara había sido la misma persona que las convocó para viajar a Jujuy desde Coronda, Santa Fe.

Luego de las tareas investigativas por parte de los efectivos, la Fiscalía Especializada en Violencia de Género solicitó la inmediata detención del sujeto y el secuestro de dispositivos para su posterior análisis.

Falso concurso

"¿Tenés entre 15 y 25 años? ¿Sos estudiante y te apasionan las fiestas culturales? íEsta oportunidad es para vos!", comenzaba a manera de anzuelo para captar postulantes un flyer del supuesto Ceijn.

"La beca no existe, de hecho, constituyen domicilio en San Martín 450, ahí está la plaza Belgrano, y enfrente está la Casa de Gobierno. El ente autárquico permanente no funciona ahí y el mail que veo asociado arriba del QR (del flyer) no se corresponde con el mail de la provincia", explicó Curten Haquim.

Además, a quienes ganaran el aparente concurso se les prometía la cobertura del viaje en ómnibus o avión y entradas para la noche del viernes 26, día de la elección de la Reina Nacional de los Estudiantes 2025. Al momento de inscribirse, existía la posibilidad de postularse de manera grupal con un mínimo de dos personas y un máximo de tres.

Investigación

Con respecto a la investigación de la Fiscalía, aún en desarrollo, si bien hasta el momento hay un imputado y no hay indicios de otras personas que hayan podido colaborar, "no lo excluimos, pero hasta esta instancia, no hay elementos, es una investigación muy compleja", destacó la fiscal. Para esto será fundamental el resultado que arroje la pericia informática a los elementos secuestrados en el departamento, es decir, la cámara escondida en un reloj, una computadora, teléfonos celulares y las tarjetas de memoria.

"Estamos a la espera de aperturar los dispositivos secuestrados para poder analizarlos completamente, con la presunción de que habría producción de material de abuso infantil respecto de las dos menores. Respecto de la mayor, va en contra de los derechos en cuanto a la violencia de género digital. Aún no tenemos las imágenes para establecer si efectivamente consumó su cometido y también cuál era la finalidad de este material, consumo personal, si era para distribución o fines comerciales. Todo eso está en miras de esta investigación", aclaró Curten Haquim.