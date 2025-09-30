°
1 de Octubre,  Jujuy, Argentina
Frente Primero Jujuy Avanza

Pascuttini y Mendieta en un operativo social en San Pedro

Los candidatos a diputados nacionales dialogaron con vecinos y los asesoraron en diferentes trámites.

Martes, 30 de septiembre de 2025 23:18
POSTULANTE | PEDRO PASCUTTINI DIALOGÓ CON LOS VECINOS DE SAN PEDRO SOBRE LAS PROPUESTAS DE PRIMERO JUJUY AVANZA.

Un equipo del Frente Primero Jujuy Avanza llevó a cabo un operativo social en San Pedro, para promover el acceso a beneficios, brindando asesoramiento a la comunidad en distintos temas, participando los candidatos a diputados nacionales Pedro Pascuttini y Adrián Mendieta.

Pascuttini reiteró que el país está sufriendo un ajuste cruel por parte del Gobierno nacional. "Este supuesto equilibrio fiscal es perverso y no es admisible desde el punto de vista social y humano, por eso quiero llegar al Congreso para defender a los jujeños".

Indicó que es necesario combatir la pobreza a partir de la inversión en salud, educación y seguridad. "Es necesario defender los derechos de todos los jujeños, el poder adquisitivo de las familias ha caído, se ha agravado la situación de las familias, de los jubilados", dijo.

Por su parte Mendieta indicó que continuarán realizando estos operativos para ayudar a las familias vulnerables que están sufriendo las políticas que lleva adelante el Gobierno nacional.

La referente local, diputada Claudia Sánchez, afirmó que la convocatoria fue positiva y que la comunidad se acercó a realizar distintos trámites.

 

Temas de la nota

