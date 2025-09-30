Detuvieron a “Pequeño J” y Matías Ozorio en Perú

Ayer se confirmó la detención en Perú de Tony Janzen Valverde Victoriano, alias "Pequeño J", presunto autor intelectual del triple femicidio narco en Florencio Varela y que tenía pedido de captura internacional. Y el arresto, minutos previos, de su mano derecha Matías Agustín Ozorio, en Lima. Ya son nueve los detenidos por los femicidios de Brenda del Castillo (20), Lara Gutiérrez (15) y Morena Verdi (20).

Fuentes del caso explicaron que "Pequeño J", a quien seguían y monitoreaban los movimientos de su teléfono, viajó de manera ilegal desde Bolivia en micro. Luego, abordó el camión en el que lo capturaron.

Iba a encontrarse con su mano derecha, Matías Agustín Ozorio, en la plaza Parque Lima. Ninguno de los dos llegó al punto de encuentro.

"Teníamos el dato de que hoy (por ayer) se iba a encontrar en Lima con Matías Ozorio, su lugarteniente", dijo una fuente de la investigación.

En tanto Ozorio, ciudadano argentino de 28 años, fue detenido ayer a las 10 por personal de la Policía Nacional de Perú con información aportada por la Policía de la provincia de Buenos Aires.

"'Pequeño J" fue al punto de encuentro con Ozorio, pero en vez de encontrarse con su ladero se topó con el personal de la Policía Nacional de Perú y quedó detenido", explicaron fuentes de la investigación.

El sindicado autor intelectual del triple crimen de Florencio Varela fue atrapado en Pucusana, una zona de pescadores y de balnearios, situada a 70 kilómetros de Lima donde fue detenido Ozorio.

Cuando le pusieron las esposas, Ozorio sostuvo: "Me trajeron de engaño... Unos narcos, mafiosos. Yo le debía plata. Y hace dos días me escapé. Vengo bajando desde Trujillo. Me vengo escapando", fue su relato ante el oficial de la policía peruana.

Luego, dijo que la ruta para llegar hasta allí fue "por Paraguay, por la selva, después de la selva peruana".

Con estas dos detenciones de los principales acusado de organizar el triple crimen, son nueve los detenidos.

Los primeros en caer presos fueron Magalí Celeste González Guerrero (28), Andrés Maximiliano Parra (18), Iara Daniela Ibarra (19) y Miguel Ángel Villanueva Silva (27), quienes ya fueron trasladados hacia el penal de Melchor Romero.

Este fin de semana fueron capturados Víctor Sotacuro Lázaro, en la ciudad fronteriza de La Quiaca tras ser expulsado de Villazón, Bolivia; y Ariel Giménez, quien está acusado de cavar la fosa y enterrar a las víctimas.

Florencia Ibáñez, sobrina de Sotacuro Lázaro, en tanto fue aprehendida este lunes por haber estado en el mismo auto con su tío la noche del crimen de las chicas. Ambos fueron indagados ayer por el fiscal de Homicidios Carlos Adrián Arribas y declararon.

La teoría del caso dice que Lara, Brenda y Morena la noche del viernes 19 de septiembre subieron a una camioneta Chevrolet Tracker blanca en la rotonda de La Tablada. Pensaban que iban a una fiesta en el barrio porteño de Flores, pero en realidad iban hacia su muerte.

Morena y Brenda, primas, postearon una foto mientras viajaban. La imagen fue de las 23 de ese viernes. A las 2 fue su última conexión. Una hora después, según la data de la autopsia, comenzaría el infierno para las tres. Las torturaron, las mataron y las enterraron. Y trasmitieron en vivo lo sucedido.