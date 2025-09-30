°
1 de Octubre,  Jujuy, Argentina
MUNDIAL SUB 20 EN CHILE
condena
RECREATIVAS
Vóley femenino
Futbol
básquet
FÚTBOL INFANTIL FEMENINO
Legislatura jujeña
Palacio de Tribunales
Juegos Evita
Ministerio de Infraestructura

Planta de tratamiento de líquidos cloacales

Se superaron muchos obstáculos para esta obra en Susques.

Martes, 30 de septiembre de 2025 23:15
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO | LAS AUTORIDADES EN LA INAUGURACIÓN DE LA PLANTA DE SUSQUES

Se puso en funcionamiento el sistema de tratamiento de líquidos cloacales en Susques, para garantizar el saneamiento integral en la localidad puneña.

El proyecto fue ejecutado de manera conjunta por el Ministerio de Infraestructura y la empresa Agua Potable y Saneamiento de Jujuy.

Encabezaron el acto de inauguración el ministro Carlos Stanic y el titular de la empresa estatal, Juan García.

Se informó que el sistema de saneamiento incluye la recolección, el transporte, el bombeo y el tratamiento final de los residuos cloacales.

Durante el acto de inauguración, García destacó que la obra "no solo cuida el suelo, sino que también garantiza la sanidad del lugar. Asimismo, mencionó el "esfuerzo" del Gobierno de Jujuy para superar las "muchas dificultades" constructivas hasta llegar al punto de habilitar las instalaciones.

Por su parte Stanic felicitó a Agua Potable por su desempeño, subrayando el desafío técnico y económico que implicó el proyecto: "Le dimos la responsabilidad a Agua Potable porque estábamos absolutamente seguros de que iban a hacer las cosas bien. Tomaron el desafío, mencionando que hubo un montón de problemas, pero la obra está terminada".

El ministro pidió a los vecinos que realicen la conexión a la red cloacal "como corresponde, con cámara séptica", para garantizar el correcto funcionamiento y permanencia del servicio.

 

