Automóvil volcó tras chocar contra una camioneta

Cuatro personas resultaron heridas tras el choque entre una camioneta y un auto, que luego volcó, en la ruta provincial N°70, a 7 kilómetros de la localidad de Catua, en el departamento Susques. Los ocupantes de los vehículos no sufrieron lesiones de gravedad y los conductores resultaron negativos en el control de alcoholemia.

El incidente ocurrió días pasados alrededor de las 21.20, entre los parajes Piedra Caída y Peña Alta, y fue advertido por transeúntes que alertaron a la Subcomisaría Catua, que dio aviso a la Seccional 20°, sobre un siniestro entre una camioneta de una empresa prestataria servicio de energía y un auto.

Desde la unidad se dirigió una comisión policial y una ambulancia del Puesto de Salud de Catua. Al arribar, los paramédicos asistieron a las cuatro personas heridas, que no revestían lesiones de gravedad.

Los efectivos se entrevistaron con el conductor de la camioneta, quien refirió que transitaba por la ruta en sentido norte-sur rumbo a Catua, cuando sintió que fue chocado por un auto en la parte delantera izquierda.

Mientras que el conductor (42) del auto Volkswagen Suran, que se encontraba volcado a 25 metros de distancia del otro rodado, aseguró a los agentes que transitaba en sentido sur-norte cuando fue colisionado por la camioneta. Por esa razón, perdió la estabilidad y terminó volcado en la banquina.

Finalmente, el personal de Seguridad Vial realizó los controles de alcoholemia a ambos conductores, los cuales resultaron negativos.