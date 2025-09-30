Todo listo para “Pasarela Mágica” con sorpresas en vivo

Sólo faltan tres días para que la alegría de un encuentro especial, se renueve y vuelva a brillar a través de los integrantes del staff de Bettina Modas Show junto a los jóvenes y adultos de la fundación "Aquí Estoy" que desfilarán su encanto en la "Pasarela mágica".

FUNDACIÓN PRESENTE | CON BANDERAS Y GLOBOS EN UNA PRESENTACIÓN COLORIDA.

La cita para ser parte de esta propuesta inclusiva en su tercera edición, será este viernes a las 19, en el Centro de Innovación Educativa -ex Infinito por Descubrir-, ubicado en la Ciudad Cultural. "Las expectativas son muchas porque los papás esperan ver a sus hijos en la pasarela, que sean partícipes de este desfile inclusivo con todas las ganas. Tenemos gente invitada de varios lugares y de La Quiaca", expresó Bettina Mendoza, quien es la organizadora del desfile.

Con la premisa de ser parte de una actividad movilizante para las emociones, es que se está preparando con todo el entusiasmo. "La idea es que todos podamos ser parte de esto que es tan lindo, sobre todo para los papás que tienen sus hijos con discapacidades e incluir a las personas que invitamos también. Van a estar presentes tres reinas que van a venir de la provincia de Salta, Miss Teenager Argentina, Miss Mundo y la Reina del Carnaval 2025", detalló Mendoza.

ORGULLO JUVENIL | OPORTUNIDAD PARA DESPLEGAR ELEGANCIA

Diferentes sensaciones se vivirán a flor de piel cuando llegue ese momento y el despliegue de sorpresas sea notable en la actividad, ya que se vivirá como un espectáculo de matices únicos; por lo que hay una gran expectativa en la espera para mostrar lo que se está preparando con amor para la pasarela.

"Lo primero es como todos los años, visibilizar ante la sociedad que existe la discapacidad en las personas adultas, que la gente y que los organismos gubernamentales conozcan la realidad para mejorar la calidad de vida a las personas", indicó Adriana Chávez, referente de la fundación "Aquí Estoy".

VIVIENDO UNA NOCHE ESPECIAL

Una de las sorpresas que se verá en la escena, será los colores elegidos en tendencia de esta primavera / verano 2026 con los últimos modelos en anteojos de sol, ropa artesanal, diseño de autor, vestidos de gala para quince años y para los varones, prendas exclusivas de temporada y cosmética. En este cálido marco es que, además, se vivirá la inclusión en primera persona donde otra de las metas es llevar a los chicos de la fundación a un viaje a fin de año como cierre de las actividades, para tener la experiencia de conocer otro lugar. "Quiero agradecer a los papás, a los profesores de la fundación, a la municipio y al Ministerio de Desarrollo Humano", resaltó.