Fiesta en honor a Santa Teresita

En el centenario de la canonización de Santa Teresita del Niño Jesús y de la Santa Faz que fue en 1925, la comunidad que se encuentra bajo su advocación en San Salvador de Jujuy concluye hoy el rezo de la novena y mañana celebrará su fiesta con procesión y misa.

Hoy a las 19.15 se rezará la novena y a las 20 la santa misa en la plaza del barrio San Isidro. La Pastoral a cargo serán los distintos Ministerios de Música.

Mientras que la fiesta patronal será mañana, 1 de octubre, con procesión a las 18.45 y santa misa a las 20 en el templo parroquial de calle Juana Manuela Gorriti y Párroco Marshke.

El lema es "Con amor y confianza, peregrinos de esperanza" y los nueve días se recorrieron distintos puntos de la jurisdicción: la capilla de Luján, el parque Xibi Xibi, las torres del barrio Gorriti, la galería Terminal, la plaza Los 25 de Mayo, la cancha de básquet del barrio Luján, el Centro de Jubilados del barrio Los Ceibos y el Centro Polivalente de Arte.

En la entronización de la imagen de la doctora de la Iglesia el 21 de septiembre se recordó también el XXVIII aniversario de consagración del templo.