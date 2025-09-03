¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

PERICO
Historias de superación
Casira
Ley de Discapacidad
Ciclo de debate
Instituto de Vivienda y Urbanismo de Jujuy
Servicios de Salud
Onda Estudiantil 2025
Certamen comunitario
Purmamarca
Barrio Ciudad de Nieva

Hirieron a una adolescente

Dos jóvenes le provocaron heridas en el rostro con una trincheta.

Miércoles, 03 de septiembre de 2025 00:45

Una adolescente de 14 años fue atacada con una trincheta y herida en el rostro, por dos adolescentes que asisten al mismo colegio.

Una adolescente de 14 años fue atacada con una trincheta y herida en el rostro, por dos adolescentes que asisten al mismo colegio.

Si bien la investigación gira alrededor de un estricto hermetismo, nuestro diario tomó conocimiento que una mujer se hizo presente en la Seccional 5º del barrio Ciudad de Nieva, para denunciar que su hija había sufrido el violento ataque por parte de dos adolescentes que desde hace tiempo la amenazaban.

El hecho ocurrió pasado el mediodía del lunes en un tramo del Pasaje Lerma del mencionado sector barrial, cuando se dirigía al establecimiento secundario.

Las actuaciones fueron remitidas al fiscal del MPA, quien solicitó la inmediata intervención del Juzgado de Menores, para establecer los pasos a seguir ante el lamentable episodio.

 

