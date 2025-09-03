Transportaba marihuana en un colectivo que salió de Jujuy

Efectivos de Gendarmería Nacional, apostados en la provincia de Santiago del Estero, incautaron más de medio kilo de marihuana en el equipaje de un pasajero de un colectivo de larga distancia que partió desde San Salvador de Jujuy y que tenía como destino Buenos Aires.

De acuerdo a las fuentes que fueron consultadas por este diario, el episodio tuvo lugar sobre un tramo de la ruta nacional N°34 durante un control vehicular realizado por una comisión de efectivos de Gendarmería Nacional de la Sección "Núcleo" pertenecientes al Escuadrón 59 "Santiago del Estero".

Mientras concretaban el registro de documentación de los pasajeros, los uniformados constataron que un hombre tenía una mochila y que en su interior poseía envoltorios de nylon negro que emanaban un fuerte olor vegetal.

Por tal motivo y ante la presunción de esta frente a un ilícito, abrieron los envoltorio y encontraron una sustancia vegetal.

La misma fue sometida a una prueba de campo narcotest que arrojó resultado positivo para marihuana con un peso total de 510 gramos.

Finalmente el inculpado quedó detenido a disposición de la Justicia y la totalidad del estupefaciente fue secuestrada, por disposición del Juzgado Federal N°1 de Santiago del Estero.