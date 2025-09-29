Comienza el juicio por el femicidio

El miércoles 8 de octubre por la tarde va a comenzar la primera audiencia de debate del juicio que investiga el femicidio de Natividad Cañizares, por el cual está imputado Jorge Romero, acusado del supuesto delito de "homicidio doblemente agravado por el vínculo y por mediar violencia de género, además de violación de domicilio y desobediencia judicial". El hecho sucedió el sábado 12 de octubre de 2024 en cercanías de la vivienda de la víctima, en el barrio Santa Rita de la capital jujeña.

La Sala de Debates Colegiada de la calle San Martín, en el centro capitalino, será la sede desde las 16 de la audiencia que va a juzgar un hecho ocurrido hace casi un año. De acuerdo a lo programado por la Oficina de Gestión Judicial, las siguientes se van a desarrollar el lunes 13 y el martes 14 de octubre próximos, desde las 8.30 en el mismo recinto. La familia es asesorada por los letrados del Consejo Provincial de la Mujer e Igualdad de Género, Leonardo Rodrigo Fernández y Patricia Paola Villagra.

En exclusiva, Gladys Maraz, hija de la víctima le confirmó a El Tribuno de Jujuy la novedad y agregó sus sensaciones de cara a lo que se viene en los próximos días. “Es como un huracán, porque uno no deja de pensar en los asesinatos que hay, por las injusticias. Hace poco vimos que salió el juicio de Florencia Sayes y ahí ya te vas preparando para lo que viene. Y después vimos la noticia de la libertad por la mañana que tenía el femicida de Tania Palacios en San Pedro. Entonces, las noticias te van preparando para lo que viene”, aseguró la entrevistada, haciendo un repaso de los casos resonantes que este diario estuvo siguiendo en los últimos tiempos.

A esta instancia llega el acusado, Jorge Romero, con prisión preventiva. La misma fue ratificada en más de una oportunidad en audiencias virtuales. La última de ellas, llevada adelante en este septiembre.

Sobre los hechos

El asesinato ocurrió el sábado 12 de octubre del pasado año, cuando Natividad Cañizares salió de su casa en el barrio Santa Rita de la capital provincial. La víctima se dirigió a escasas cuadras para comprar, ya que estaba por almorzar con uno de sus hijos que la aguardaba en el domicilio.

En ese contexto alrededor de las 12.30 Cañizares, de 68 años, fue interceptada por su expareja Jorge Romero en el cruce de las calles Burela y Pablo Arroyo. Según fuentes que fueron consultadas por El Tribuno de Jujuy, la víctima recibió varias puñaladas en el toráx y fue trasladada de urgencia al hospital “Pablo Soria”, aunque más allá del esfuerzo del personal médico para estabilizarla, falleció. Este nuevo femicidio sacudió a la provincia de Jujuy, mientras se realizaba el 37° Encuentro Plurinacional de Mujeres, donde una de sus consignas era “Basta de Femicidios”.

Además, se supo mediante testimonios de testigos, que debido al pedido de auxilio de la mujer los vecinos salieron a brindarle ayuda. Al acusado no lo lincharon, aunque lograron reducirlo mientras dieron alerta a la policía. Así fue que no logró darse a la fuga y fue trasladado a la Brigada de Investigaciones de la Unidad Regional 1 de la Policía de la provincia.