Exposición Toy Story: 30 años en Palacio Libertad

El universo creativo de Toy Story se despliega en una exposición que no solo celebra el aniversario de la primera película animada íntegramente con tecnología digital, sino que también invita a los visitantes a sumergirse en los procesos de este hito en la historia del cine. Está en el Palacio Libertad (ex CCK), de Caba. Los asistentes acceden a materiales originales provenientes de los archivos de Pixar Animation Studios.

Muestra del Premio Argentino a las Artes Visuales

La Fundación Osde inauguró la exposición de obras seleccionadas del 6º Premio Argentino a las Artes Visuales. La muestra, permanecerá abierta hasta el 6 de diciembre en el Espacio de Arte de la fundación y reúne trabajos de artistas de distintas regiones del país. El premio adquisición fue para Laura Benech por su videoinstalación "Infraestructura de tiempos latentes"

Camila Plaate, premiada en San Sebastián

La argentina Camila Plaate ganó el premio a la mejor interpretación de reparto del Festival de Cine de San Sebastián por su trabajo en "Belén", de Dolores Fonzi. En la cinta, interpreta a Belén, una joven cuya historia dio pie a la lucha por la legalización del aborto en Argentina. "Quiero dedicarle esta Concha de Plata al movimiento de mujeres tucumanas, argentinas y del mundo, que lograron la liberación de Belén", dijo en su emotivo discurso.