Deportivo Riestra derrotó a River en el Monumental

River perdió 2 a 1 ante Deportivo Riestra en el estadio Monumental, por la fecha 10 del Torneo Clausura. Esta es la primera vez que el Malevo visita la casa del Millonario y logró quedarse con los tres puntos.

Luego de la eliminación ante Palmeiras por Copa Libertadores, River tenía el objetivo de volver al triunfo en el Torneo Clausura. Para esto, Marcelo Gallardo presentó un once inicial con algunos suplentes, teniendo en cuenta que entre semana jugará ante Racing por Copa Argentina.

Y a pesar de jugar de local, el Millonario recibió el primer golpe. Por medio de un córner, Antony Alonso abrió el marcador gracias a un buen anticipo de cabeza.

Sin embargo, el elenco de Núñez pudo empatar gracias a un remate desde afuera del área de Giuliano Galoppo. De esta forma, ambos equipos se fueron igualados al entretiempo.

Ya en el segundo tiempo, el equipo del Muñeco salió decidido a darlo vuelta. No obstante, tras una floja reacción de Fabricio Bustos, Pedro Ramírez aprovechó y le devolvió la ventaja al Malevo.