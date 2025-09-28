Se casó Selena Gómez

El 27 de septiembre, Selena Gómez y Benny Blanco contrajeron matrimonio. Llevaron a cabo una boda que comenzó el viernes y se extendió hasta el sábado, día en que los dos dieron el “sí, quiero”. Mediante su cuenta de Instagram, la cantante compartió con sus millones de seguidores fotografías del vestido que lució y del traje de su marido.

Después de cursar casi tres años de noviazgo, ambos dieron un paso más en su relación y decidieron formalizar su vínculo de otra manera. En un evento que solo contó con 170 invitados, entre ellos una de las mejores amigas de la texana, Taylor Swift, y parte del elenco de Solo asesinatos en el edificio, como Steve Martin, Martin Short y Paul Rudd; Gómez posteó un carrusel con imágenes de ella y Benny en un parque, donde expuso el vestuario que utilizaron, sin dar más detalles de lo que sucedió el fin de semana.

“9.27.25”, escribió Gómez y agregó un emoticono de corazón blanco junto a la fecha. En la primera foto aparece solo la cintura de la pareja con sus brazos extendidos. En una segunda mostró el ramo de flores. Más adelante posaron frente a frente y se dieron un beso sutil. Además, la cantante enseñó algunas polaroids que imprimieron a modo de recuerdo físico de esa ceremonia especial.

De inmediato, la publicación causó una tierna reacción entre sus seguidores, que no tardaron en manifestarse al respecto en la sección de comentarios, con mensajes aduladores y de cariño. Algunos de los que destacaron, fueron: “Felicitaciones, estoy feliz por ustedes”; “Que viva el amor”; “Felicidades, bonitos”; “Felicitaciones reina, te merecés todo lo mejor del mundo” y “Esto es todo y más”. En pocas horas ese posteo superó los 15 millones de “Me Gusta”.