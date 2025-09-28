El 1 de octubre se realizará el Neumatón en el barrio Alberdi

El secretario de Desarrollo Humano, Rodrigo Altea, destacó el trabajo articulado con los equipos de la Secretaría de Planificación y Ambiente, responsables de llevar adelante el Neumatón. En este sentido, subrayó que estas acciones “contribuyen al desarrollo de las personas, generando conciencia sobre la importancia de entornos más sanos y amigables en los barrios, que favorecen el buen vivir y el disfrute de los vecinos”. Finalmente, invitó a la comunidad a sumarse y participar activamente de la iniciativa

El director de Economía Circular, Marcelo Molina, explicó la importancia de este evento, “este es nuestro segundo neumatón y hemos elegido esta zona porque hace tiempo que no se realiza una campaña de recolección. Es una tarea previa a las lluvias para poder combatir el dengue, eliminando posibles criaderos de mosquitos”.

“Los operativos de recolección de neumáticos ya comenzaron, abarcando gomerías y baldíos. Se solicita a los vecinos que se acerquen al CIC de Alberdi el miércoles 1 de octubre, entre las 16:00 y las 19:00 horas, para entregar sus neumáticos en desuso” sostuvo el director.

Para concluir, Molina, sostuvo “esta acción no solo contribuye a la salud pública al prevenir la proliferación del dengue, sino que también promueve la adecuada disposición de residuos, con el posterior traslado de los neumáticos para su correcto tratamiento”.

Javier Ugarte, administrador del CIC Alberdi, expresó que la institución se prepara para ser anfitriona de una nueva edición del Neumatón el próximo miércoles 1 de octubre, una iniciativa conjunta entre el C.I.C. y la Secretaría de Planificación y Ambiente de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy.