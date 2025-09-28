°
28 de Septiembre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Thiago Medina
Prisión preventitiva
Thiago Medina
Prisión preventitiva

DÓLAR OFICIAL

$1350.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1440.00

3884873397
PUBLICIDAD
Onda Estudiantil

Un gran despliegue de carrozas sobre avenida Martijena

Con las minicarrozas abriendo el camino, la comunidad se congregó esta tarde en la Avenida Martijena de Palpalá para disfrutar del último y colorido desfile, marcando el cierre de una semana de brillo en la Ciudad Cultural.

Domingo, 28 de septiembre de 2025 19:47

La 74° edición de la Fiesta Nacional de los Estudiantes vive su jornada de clausura esta tarde con un gran despliegue de carrozas sobre la avenida Martijena. El evento, que dio comienzo a las 18:30, convirtió esta arteria en el punto de encuentro central para la comunidad, ansiosa por presenciar el último desfile del evento estudiantil más importante.

Las minicarrozas fueron las encargadas de abrir el espectáculo. Sus coloridas y elaboradas maquetas dieron el tono para una tarde cargada de creatividad y espíritu festivo, atrayendo a familias y espectadores que se dieron cita para disfrutar del evento.

La tarde estuvo marcada por la activa participación de los colegios con sus proyectos, los mismos que se pudieron apreciar a lo largo de toda la semana en la Ciudad Cultural.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD