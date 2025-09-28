Un gran despliegue de carrozas sobre avenida Martijena

La 74° edición de la Fiesta Nacional de los Estudiantes vive su jornada de clausura esta tarde con un gran despliegue de carrozas sobre la avenida Martijena. El evento, que dio comienzo a las 18:30, convirtió esta arteria en el punto de encuentro central para la comunidad, ansiosa por presenciar el último desfile del evento estudiantil más importante.

Las minicarrozas fueron las encargadas de abrir el espectáculo. Sus coloridas y elaboradas maquetas dieron el tono para una tarde cargada de creatividad y espíritu festivo, atrayendo a familias y espectadores que se dieron cita para disfrutar del evento.

La tarde estuvo marcada por la activa participación de los colegios con sus proyectos, los mismos que se pudieron apreciar a lo largo de toda la semana en la Ciudad Cultural.