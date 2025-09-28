Cerca de cien detenidos por narcomenudeo en septiembre

En lo que va de septiembre, cerca de cien personas fueron detenidas vinculadas en causas por narcomenudeo y alrededor de 24 mil 400 dosis de estupefacientes de diferentes variedades incautadas en distintos puntos de la provincia.

Las medidas se realizaron entre el 1 y el 26 de septiembre, y contaron con la intervención de las distintas brigadas de narcotráfico de Alto Comedero, Palpalá, Perico, Monterrico y otras unidades operativas, bajo la coordinación del Fiscal Regional del Ministerio Público de la Acusación, Gonzalo Ramón Puig.

Durante los operativos se llevaron a cabo allanamientos en domicilios señalados como puntos de venta, procedimientos en espacios públicos, controles en el marco de investigaciones en curso y actuaciones en unidades penitenciarias.

El despliegue concluyó con 98 personas detenidas, principalmente por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

Como resultado se logró el secuestro de más de 11 mil dosis de clorhidrato de cocaína y/o pasta base, 13 mil 416 dosis de marihuana, 14 plantines de marihuana, 73 teléfonos celulares, 21 balanzas de precisión, tres automóviles, una camioneta, cinco motocicletas, 7 millones 844 mil pesos, entre otros elementos de interés para la causa.

El Ministerio Público de la Acusación (MPA) trabajó en conjunto con la Policía y en un comunicado ponderó que, con estos operativos, se logró evitar la circulación de aproximadamente 24 mil 400 dosis individuales de estupefacientes.

Hay que recordar que el MPA cuenta con buzones de denuncias anónimas ubicados en distintos puntos de la provincia, con el objetivo de facilitar la participación ciudadana en la prevención e investigación de hechos delictivos.

Los buzones se encuentran en oficinas del MPA, hospitales, centros vecinales, asociaciones civiles y otros espacios comunitarios de fácil acceso. Lo que permite que cualquier persona pueda aportar información de forma confidencial, sin necesidad de identificarse, contribuyendo activamente a la detección de situaciones irregulares.

También existe la opción de realizar denuncias anónimas a través del sitio web oficial denuncias mpajujuy.gob.ar